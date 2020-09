In Waalwijk ligt nu ook een regenboogzebrapad

Een lach of lolly bij het tankstati­on van de familie Van Esch in Waalwijk, behalve dan voor al die overval­lers

1 september WAALWIJK - Ad en Karin van Esch namen vandaag precies 25 jaar geleden het beheer van het tankstation van TAMOIL in Waalwijk over. Het leverde veel plezier op, maar het was niet alleen maar vrolijkheid. Zeven keer werd het tankstation slachtoffer van ongenode gasten.