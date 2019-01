Inbrekers zorgen voor flinke schade: politie Langstraat hoopt op tips

In twee dagen tijd zijn in het gebied van de politie Langstraat negen woninginbraken gepleegd, onder meer in Waalwijk, Sprang-Capelle en Kaatsheuvel. Er was vaak sprake van flinke braakschade, dus de politie heeft de hoop dat mensen iets gezien of gehoord hebben.,,We hebben uw ogen en oren in de wijk hard nodig”, roept ze mensen op vooral verdachte situaties te melden.

Zo werd er tussen vrijdagmiddag en zaterdagmiddag ingebroken in een flatwoning aan het Hertog Janpark in Waalwijk. De voordeur werd met grof geweld vernield. Bij andere huizen sneuvelden ramen om binnen te komen. Of het om dezelfde daders gaat, is moeilijk te zeggen. Maar de methodes om binnen te komen, lopen in ieder geval nogal uiteen. Over de exacte buit van de inbraken zijn nog geen mededelingen gedaan.