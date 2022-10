Indringende expositie over huiselijk geweld: ‘We willen de dialoog over dit thema bevorderen’

Norbert (92) is gek op luxe laarzen: ‘Beyoncé? Nooit van die tante gehoord’

WAALWIJK - Hij is inmiddels 92, maar in zijn hoofd is hij nog een creatieve, jonge god die vrouwen mooi wil maken. Schoenontwerper Norbert van Bladel uit Waalwijk exposeert voor het laatst zijn kunstwerken: vooral laarzen met hoge hakken. ,,Ik weet wat vrouwen willen.”

