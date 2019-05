Indrukwekkende Dodenherdenking in Waspik

Dodenher­den­king Woudrichem: ‘Waar eindigt mijn vrijheid en waar begint de vrijheid van een ander’

22:04 WOUDRICHEM - “Leven in een democratie is hard werken. Het brengt verantwoordelijkheid met zich mee.‘’ Wethouder Matthijs van Oosten van de gemeente Altena zei dit bij de dodenherdenking in Woudrichem. Het was een van de negen plaatsen in de gemeente Altena waar stil gestaan werd bij de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Van Oosten ging in zijn toespraak bij het monument van de slachtoffers uit de voormalige gemeente Woudrichem ook in op de grenzen van de democratie.