Indrukwekkende en emotionele historische verhalen uit Heusden en Altena

ALTENA - Levend Verleden . Dat is de titel van deel 29 van de Historische Reeks Land van Heusden en Altena. Het wordt donderdag 21 oktober gepresenteerd in het dorpshuis in Genderen.

In 24 bijdragen wordt ruime aandacht besteed aan veel facetten van de historie van Altena en Heusden. Over rampen en armoede, oorlog en vrede. Vanaf de middeleeuwen, zoals over de bewoners van de Groote Waard, die streden tegen het water. Over het Munnikenhof in Wijk en de oorsprong van de namen van dorpen en buurten in Altena. Er is ook aandacht voor Hugo de Groot, die vierhonderd jaar geleden ontsnapte uit Slot Loevestein.

Executie sodomiet

Indrukwekkend is het artikel over de executie van een sodomiet in 1730 in Heusden. Aangrijpend is het verhaal over de hulp die na de overstromingen van 1740-1741 aan Altena werd geboden. Er zijn ook mooie herinneringen aan het Slot in Heesbeen en een emotionele afscheidsbrief van een schoenmaker die gedwongen in het leger van keizer Napoleon diende.

Het boek bevat ook persoonlijke herinneringen aan de veerboot Sleeuwijk-Gorinchem en een mooie bijdrage over de ‘vergeten’ schrijver en dichter Cornelis Redert uit Andel. Mars van den Assem vertelt over zijn jeugd aan de Uppelse Dijk in Almkerk. Uitgebreid aandacht is er ook voor de bewoners van de Maasdijk in Giessen in de eerste helft van de 20ste eeuw.

Brandweerfamilie

Bijzonder zijn de herinneringen aan opperwachtmeester Daniël de Gast die vanaf 1950 in de gemeente Eethen werkzaam was. Daarnaast zijn er waardevolle herinneringen van vier generaties brandweerfamilie Van Helden in Genderen en Wijk en Aalburg. Een artikel over de coronapandemie in Altena maakt dit deel compleet.

Deel 29 telt 390 bladzijden met de nodige illustraties en is in veel winkels verkrijgbaar voor 20 euro.

Voor meer informatie: www.historischereeks.nl