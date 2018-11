Informateur Altena aan de slag; in een nieuwe gemeente moet coalitie vooral lekker breed zijn

Oud-gedeputeerde Brigite van Haaften (CDA) uit Goirle gaat aan de slag als informateur in Altena. Op verzoek van het CDA Altena moet zij de (on)mogelijkheden van een nieuwe coalitie in kaart brengen.

Quote Je moet de dag niet prijzen voor het avond is Roland van Vugt, Lijsttrekker CDA Altena Bij de verkiezingen van afgelopen woensdag was het CDA de grote winnaar. Het is een goed politiek gebruik dat de grootste partij dan de informateur aanwijst.

,,Nee, we hadden haar niet al heel lang van tevoren gepolst”, zegt lijsttrekker Roland van Vugt. ,,Je moet de dag niet prijzen voor het avond is. Maar we hebben vrijdag met de zeven lijsttrekkers aan tafel gezeten (Jezus Leeft kwam niet in de raad, gjb). Daarna is Brigite officieel gevraagd. Zij praat de komende week met delegaties van alle partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen.”

Van Haaften is gisteren al begonnen met de eerste gesprekken, aldus Van Vugt. ,,We willen weten hoe de verschillende fracties tegen de uitslag van de verkiezingen aankijken.”

Rekeningen te vereffenen?

Volgens hem heeft Van Haaften nog geen specifieke opdracht meegekregen behalve dan dat er een coalitie komt ‘die werkbaar en breed gedragen’ moet zijn.

,,Of er nog oude rekeningen te vereffenen zijn? Ik denk van niet. Omdat we hier aan een nieuwe gemeente beginnen, denk ik dat we een brede coalitie moet komen. Dus niet de helft van 31 zetels plus één. Er is namelijk heel veel werk aan de winkel.”

Geen verleden