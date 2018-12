Informateur Altena adviseert coalitie van CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena

CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena bezetten straks 23 van de 31 zetels in de nieuwe gemeenteraad. Volgens informateur Brigite van Haaften gaat het om een brede coalitie die die zo veel mogelijk een afspiegeling is van de bevolking van Altena. ,,Deze partijen vertegenwoordigen het politieke spectrum, zodat de diversiteit in de samenleving terugkomt in het dagelijks bestuur. Met deze coalitie is er ruimte voor het vormen van een stabiel bestuur dat de komende drie jaar in goede samenwerking én slagvaardig kan bouwen aan de nieuwe gemeente. Met een stevige tegenkracht in de raad is er ruimte voor balans in het bestuur.’’