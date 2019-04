Informatieavond nieuwe woonwijk Akkerlanen

Akkerlanen wordt een waterrijke woonwijk vlakbij natuurgebied Het Hoefsven in Waalwijk. In totaal komen er 207 woningen. Voordat de bouw kan beginnen moet nog wel het bestemmingsplan worden aangepast. Het voorontwerp van dat bestemmingsplan is klaar en wordt vanaf 25 april zes weken ter inzage gelegd.

Geen gas

Akkerlanen wordt een groene woonwijk zonder gasnet. De gemeente heeft onderzocht of het een warmtenet kan aanleggen. ,,Samen met een ingenieursbureau hebben we gekeken of het mogelijk is om in de zomermaanden warmte te winnen uit het oppervlaktewater van de surfplas. Deze warmte wordt in de bodem opgeslagen om in de winter gebruikt te worden", aldus het college. Het warmtenet bleek technisch haalbaar maar wel erg duur. Waalwijk gaat nog kijken of het goedkoper kan, maar onderzoekt ook het alternatief om woningen uit te rusten met een individuele warmtepomp.