Informatiebord Krophollerpand komt terug: 'Natuurlijk, de gemeente hecht veel waarde aan het voormalige stadhuis'

WAALWIJK - Het verdwenen bord met informatie op de gevel van het oude stadhuis in Waalwijk komt terug. Liefhebbers van het monumentale Krophollerpand die zich op Facebook beklaagden over het verdwijnen van het informatiepaneel hoeven zich geen zorgen te maken, zo laat de gemeente weten.

,,Alle borden met informatie over rijksmonumenten in Waalwijk worden momenteel vervangen. Voor het voormalige stadhuis is dus ook een nieuw bord in de maak."

Waalwijkers stoorden er zich er aan dat de gemeente 'blijkbaar geen waarde hecht aan haar cultureel erfgoed'. Op sociale media werd fel gereageerd nadat het informatiebord over het oude stadhuis plaats had gemaakt voor een bedrijfsbord van schoenenbedrijf Nubikk dat tegenwoordig in de zijgevel van het gebouw zit.

Volgens Waalwijk is er echter niks aan de hand. ,,Het klopt dat er nu een bord van Nubikk hangt, maar het bord met informatie over het stadhuis komt terug. De gemeente hecht veel waarde aan het voormalig stadhuis. Er is niet voor niets vorig jaar nog een half miljoen uitgegeven om het monument op te knappen."

