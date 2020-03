Inhaaloptocht Schoenlapperslaand: nog éven genieten van carnaval 2020

In felroze muziekdozen loopt C.V. de Samenrapsels mee met de Waalwijkse optocht. Voor het tweede jaar op rij is de vereniging vanuit Hedikhuizen naar Schoenlapperslaand gekomen. ,,Ieder jaar doen we aan verschillende optochten mee", vertelt Peter van der Vleuten. ,,Ons streven is om de optocht van ons eigen dorp te lopen en alles extra is mooi meegenomen."

Dit jaar viert de vereniging langer carnaval dan normaal door de inhaaloptochten. De carnavalsattributen stalt de vereniging in de bouwhal van Van der Vleuten. ,,Daar is ruimte genoeg." De muziekdozen zullen er nog wel even staan. ,,Zeker tot en met 22 maart omdat we dan nog meedoen aan de Udenhoutse optocht, tijdens halfvasten. Normaal gesproken doen we dat niet, maar omdat we nu toch een aantal weken langer bezig zijn met carnaval door de verplaatste optochten, voelt 22 maart niet zover weg meer en gaan we nog even door."

Het is een hobby

Of het niet een beetje gek is om nu nog carnaval te vieren? ,,Nee, ik vind het leuk en

het is een hobby van ons." Het was nog maar afwachten of er veel publiek zou komen kijken bij de optocht. ,,Langs de route staan een hele hoop mensen. De drukte valt wat mij betreft echt niet tegen." Bang dat ook deze optocht niet door zou gaan vanwege het coronavirus is de carnavalsvierder niet geweest. ,,Daar heb ik niet eens over nagedacht, eerlijk gezegd."

Kaatsheuvels DNA mengt zich ook in de optocht van Waalwijk. Met een grote wagen en nog een extra kar is C.V. MAMMA? WOAR IS MÉÉN BIER? goed vertegenwoordigt. De optocht in Turtrekkerslaand ging vanwege het slechte weer tijdens carnaval niet door. "In Haarsteeg hebben we wel meegelopen", vertelt Pascal Klijn. "Nog nooit deden we mee in Waalwijk, maar de eerste keer bevalt goed. Het is druk en ik zie ook een aantal mensen uit ons dorp Kaatsheuvel die hierheen zijn gekomen."

Vanaf september gaan bouwen

Vanaf september is de carnavalsvereniging fanatiek gaan bouwen aan de metershoge wagen. ,,Hij was acht meter hoog en de regel is hier dat een wagen maar vijfenhalve meter hoog mag zijn. We hebben de wagen daarom de afgelopen weken aangepast, waardoor we zelf nog helemaal in carnavalssfeer zijn. Voor ons is het dus niet gek om nu nog verkleed en dansend op straat te lopen", zegt Klijn.