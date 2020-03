Inkijkje in boerengeschiedenis dankzij 180 brieven; lezing Enny de Bruijn

In de benedenzaal van de Maranathakerk (Gedempte Haven 1) in Werkendam geeft ze na de ledenvergadering van de vereniging vanaf ongeveer 20.30 uur een lezing naar aanleiding van haar vorig jaar verschenen boek De hoeve en het hart. Het boek gaat over de geschiedenis van een boerenfamilie in de 17de en 18de eeuw. De toegang is voor leden gratis, niet-leden betalen vijf euro entree.