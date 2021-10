Inkijkje in relatie Waalwijkse bevolking en Canadese bevrijders; dagboeken geven oorlogstijd een gezicht

Het groene school­plein zou er in stapjes komen. Nu kan het in één keer, dankzij een gift

1 oktober DRUNEN - Een ‘groen’ schoolplein. Die grote wens wil basisschool De Duinsprong in Drunen heel graag in vervulling zien gaan. In stapjes was het idee, want het kost wel een paar centen. Maar nu is er een gift van 10.000 euro, dus kan het misschien wel in één keer.