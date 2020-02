Inloopavond over nieuwe woonwijk Akkerlanen in Waalwijk

Burgemees­ter Waalwijk neemt woorden terug: ‘Geen arbeidsuit­bui­ting of mensenhan­del’

19:00 WAALWIJK - In Waalwijk is géén sprake van mensenhandel of uitbuiting van arbeidsmigranten. Burgemeester Nol Kleijngeld: ,,Door een fout in een brief is een verkeerd beeld ontstaan.