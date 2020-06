Insecten zijn meer dan welkom in Waspiks Voedselbos

WASPIK - Er moeten straks tal van vruchten geplukt kunnen worden in het Waspikse Voedselbos. Maar daarvoor heb je insecten nodig. Dus bouwde de Waspikse Hobbyclub een tweetal reusachtige insectenhotels die zaterdagochtend geplaatst werden.

Het Voedselbos is in een paar maanden tijd getransformeerd van een kale vlakte met jonge aangeplante boompjes tot een walhalla voor de natuurliefhebber. De grootste uitdaging die het vrijwilligersteam onder leiding van initiatiefnemer Jos van Genugten heeft, is de droogte.

Onkruid tiert welig

Dat neemt niet weg dat onkruid er welig tiert. Dus is op zaterdagochtend een club bezig om met name in en rond het centraal gelegen labyrint het onkruid weg te schoffelen.

In een ander deel van het Voedselbos worden de bouwwerken geplaatst die de Waspikse Hobbyclub Samen Sterk de afgelopen periode in opdracht van het Voedselbos maakte. Het gaat om wat tafels, banken, toegangspoorten en twee reusachtige insectenhotels.

Quote Voor lieveheers­beest­jes en torren hebben we dennenap­pels in de hotels gedaan Cor Zwaans, Voorzitter Samen Sterk

,,Onder andere voor de bestuiving is het natuurlijk belangrijk dat er veel insecten in het bos aanwezig zijn”, vertelt voorzitter Cor Zwaans (77) van Samen Sterk. ,,Dus werden het twee bouwwerken van twee vierkante meter. Alle insecten kunnen erin terecht. Voor lieveheersbeestjes en torren hebben we er dennenappels in gedaan die we met goedkeuring van Natuurmonumenten uit het bos hebben gehaald. Verder zullen vooral vlinders, bijen en hommels van de hotels gebruik gaan maken.”