Inspectie tikt Zon Apothekers in Vlijmen op de vingers

Fotograaf brengt zevende boek uit over Waalwijkse Henny: ‘Schokkend om te horen wat haar allemaal is overkomen’

10:04 OOSTERHOUT - Zij was 16 jaar oud en werkte aan de lopende band in een koekjesfabriek. Hij een 25-jarige fotograaf op zoek naar een werkende jongere voor een boek. Nooit had Michel Szulc Krzyzanowski kunnen bedenken dat die ontmoeting met Henny Arendse zou uitmonden in misschien wel de langste fotodocumentaire ter wereld. Al 44 jaar volgt hij de Waalwijkse. Vandaag wordt het zevende boek gepresenteerd. ,,Dat ik Henny heb ontmoet, voelt als een geschenk.”