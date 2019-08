Installateur controleert zonnepanelen van tientallen huizen na brand in Werkendam

WERKENDAM - De zonnepanelen van enkele tientallen huurhuizen van Woonservice Meander worden onderzocht, nadat er brand uitbrak in het dak van een Werkendams huis. Hoewel nog niet zeker is dat de brand is ontstaan door de zonnepanelen, worden ze uit voorzorg gecontroleerd.

Woonservice Meander laat weten dat het onderzoek eind vorige week al is gestart en ongeveer een week in beslag neemt. De panelen en omvormers van enkele tientallen huizen worden gecontroleerd. Het gaat om de installaties van hetzelfde type die in dezelfde periode zijn geplaatst.

De brand brak vorige week donderdagochtend uit aan de Floreffestraat in Werkendam. De vlammen verwoestten de bovenverdieping van het hoekhuis. De bewoners bleven ongedeerd.Het pand is zeker drie maanden onbewoonbaar, laat Woonservice Meander weten. Voor de huurders wordt gezocht naar tijdelijk onderdak. Als hun huis gerepareerd is, kunnen ze weer intrekken.

De woningcorporatie kan nog niet met zekerheid zeggen of de zonnepanelen en de bijbehorende installatie inderdaad de oorzaak waren. ,,De oorzaak wordt nog onderzocht. De eerste geluiden gingen richting kortsluiting in de omvormer van de zonnepanelen. Dit is echter nog niet definitief’,, schrijft ze op haar website.

Terugkerend fenomeen

De Brabantse brandweer stelt dat het ‘zeer waarschijnlijk’ is dat de zonnepanelen de oorzaak waren, maar kan dat niet met honderd procent zekerheid zeggen. ,,Soms is dat niet meer te achterhalen’’, zegt woordvoerster Monique Goossen. ,,Ons onderzoek naar deze brand is afgerond, maar op landelijke schaal onderzoekt de brandweer wel het verband tussen branden en zonnepanelen. Wij zien brand bij zonnepanelen als een terugkerend fenomeen, maar omdat er ook simpelweg steeds meer panden zijn met zonnepanelen, is het nog maar de vraag hoe je die cijfers moet interpreteren. De brandweer, maar ook verzekeraars en installateurs doen er volop onderzoek naar.”

