Interesse in een schoen van een dakloze? Voor 1.450 euro is dit afgetrapte paar van jou

Na Máxima is nu iedereen welkom bij Veluw Metal: ‘We willen iedereen stimuleren groener te denken’

NIEUWKUIJK - Hij had het al voorspeld: energie is het nieuwe goud en wordt in de toekomst alleen maar duurder. Arie van Veluw zette in Nieuwkuijk het meest energiezuinige metaalbedrijf van Nederland neer en wil nu ook anderen stimuleren.

15 september