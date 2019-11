Intocht werd zo groot dat er de rem op moest; nu is het Kaatsheuvel-only

Ateliers Hooisteeg en Museum voor Hedendaag­se Kunst open tijdens Kunstweek­eind in Waalwijk

15:20 WAALWIJK - De kunstenaars in De Hooisteeg in Waalwijk zetten zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur de deuren open in het kader van de Nationale Kunstweek. In de ateliers in de oude arbeidershuisjes is de groepsexpositie ‘Samen’ te zien, een samenwerking tussen alle kunstenaars uit de Hooisteeg en een aantal gastexposanten.