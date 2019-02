Inwoners Almkerk denken mee over toekomst van hun dorp

Voor het dorp belangrijke thema’s werden aan de hand van een aantal niet in beton gehouden modellen besproken waarvoor in een eerdere bijeenkomst al informatie was aangeleverd. Hoe wordt gekeken naar het open gebied zuidelijk van de Alm? Moet rust en ruimte daar geborgd worden met toch ook plaats voor recreatie en een nieuw sportcomplex en een evenemententerrein? Of gaat de voorkeur uit naar een sportlocatie noordelijk van de N322 met een fietsverbinding onder de weg door? In elk geval wel een plek zo dicht mogelijk bij Nieuwendijk met het oog op een mogelijke fusie van de voetbalclubs in beide dorpen.

Als het huidige sportcomplex aan de Sportlaan vrijkomt, kunnen daar woningen worden gebouwd. Voor de komende tien jaar is behoefte aan ongeveer 130 woningen, het liefst in de vorm van een mix voor alle categorieën, zo werd benadrukt. De sportlocatie en enkele inbreidingslocaties bieden voldoende ruimte deze woningen te kunnen bouwen. Nieuwe uitbreidingslocaties zijn dan niet nodig.

Sportcomplex

Het verleggen van de N322 in noordelijke richting, zoals eerder al eens is geopperd, is geen optie, althans niet op de korte termijn. De reden daarvan is dat de provincie nog niet zo lang geleden de weg grondig heeft aangepakt. Voor de verdere toekomst blijft een verlegging op de achtergrond nog wel in beeld.

De bezoekers kregen ruimschoots de tijd in groepjes over de modellen te discussiëren. Als aan het eind van de avond conclusies worden getrokken, blijkt toch dat de neuzen niet bij alle onderdelen dezelfde kant op staan. De meningen over de locatie van het sportcomplex zijn verdeeld. In de toekomstvisie zullen dan ook beide genoemde mogelijkheden open worden gehouden. Geen overeenstemming ook over het evenemententerrein. Wel eens was men het met de visie op het gebied zuidelijk van de Alm: rust, ruimte, recreatie en natuurbeleving. En dat het vanuit het dorp toegankelijker wordt. Verder werd een breed dorpshart ondersteund met daarin ook een blijvende plaats voor de AH supermarkt en andere winkels