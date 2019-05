Inwoners Hank woedend over ‘barricades’ in Kerkstraat

Oplossing voor drie 'problemen' in Vlijmen

8:54 VLIJMEN - Het zijn drie vliegen in één klap. Peter Dekkers Grondwerken in Nieuwkuijk groeit aan de Middelweg/Vimmerik uit z'n jasje en wil dolgraag verhuizen naar de Vendreef 2 in Vlijmen. De 'schandvlek' die op die plek in de polder volgens wethouder Kees van Bokhoven dreigde te ontstaan, wordt daarmee weggepoetst. En dan vlieg nummer drie: aan de Middelweg ontstaat voor kinderdagverblijf Villa Kakelbont (van Maria Dekkers, echtgenote van) ruimte om uit te breiden.