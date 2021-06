Inwoners naar rechter om uitbreiding steenfabriek

HEDIKHUIZEN - Twee inwoners van Hedikhuizen zijn naar de Raad van State gestapt, omdat ze tegen uitbreiding van steenfabriek Vandersanden zijn. Ze zijn vooral bang dat door de uitbreiding de steenfabriek meer gaat produceren, wat in hun ogen zal leiden tot extra verkeersoverlast in het dorp zelf. En volgens de bewoners trillen de koffiekopjes nu al in de kast.

De bezwaarmakers vingen bij de gemeente Heusden eerder al bot met hun verzet tegen de wijziging van het bestemmingsplan, waardoor Vandersanden 1.265 vierkante meter bij mag bouwen.

Volgens de gemeente is die uitbreiding bedoeld om het productieproces te verbeteren, en niet om de productie van de aantallen straat- en gevelbakstenen op te voeren. In het bestemmingsplan zijn volgens Heusden sowieso geen beperkingen opgenomen wat betreft de productie van het aantal stenen. Met andere woorden: Vandersanden mag zoveel produceren als het zelf wil.

Overlast vrachtwagens

Inwoners van Hedikhuizen klagen al langer over de overlast en de gevaarlijke situaties die de vrachtwagens van en naar de steenfabriek opleveren. Vooral in de Lambertusstraat zou die overlast groot zijn. Geluidsoverlast, trillende kopjes in de kasten, scheuren in de huizen. Bewoners pleiten voor een verplichte rijrichting voor het verkeer van en naar de steenfabriek, via Bokhoven/Den Bosch naar de A59. Zo wordt Hedikhuizen zelf ontlast.

De overlast was voor een aantal bewoners reden bezwaar te maken tegen de uitbreiding bij de fabriek, maar Heusden wees die eerder dit jaar af. Volgens de gemeente horen verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld afsluiting van de Lambertusstraat voor vrachtverkeer, niet thuis in een bestemmingsplan, maar in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) dat in de maak is.

Verkeerde informatie

De steenfabriek wijst de vrachtwagenchauffeurs weliswaar op de voorkeursroute via Bokhoven/ Den Bosch, maar kan niemand verplichten. Intern transport gaat wel via die voorkeursroute en mijdt daarmee de Lambertusstraat. Volgens Heusden gaat het om gemiddeld honderd transporten per week, gebaseerd op de verkoop van 66.000.000 stenen en op de aanvoer van grond- en hulpstoffen.

Twee inwoners van Hedikhuizen, G. Schalken en R. Laheij, leggen zich niet neer bij de afwijzing van hun bezwaren en stappen naar de Raad van State. Volgens het tweetal heeft de Heusdense politiek een besluit genomen in de veronderstelling dat het gaat om een uitbreiding van 1.265 vierkante meter. Uit de eind maart ingediende aanvraag van Vandersanden zou echter blijken dat de uitbreiding veel groter is, namelijk 4.563 vierkante meter.

Onduidelijkheid

Dat laatste zou al in november bekend zijn geweest, in elk geval bij de steenfabriek zelf, aldus de bezwaarmakers. ,,Onduidelijk is of de uitbreiding zal leiden tot een productie-uitbreiding", schrijven ze aan de Raad van State. En dus is onduidelijk of dat weer zal leiden tot extra vrachtverkeer en daarmee overlast. Laheij en Schalken sluiten niet uit dat wanneer de gemeenteraad over de juiste cijfers had beschikt, een ander besluit was genomen over de aangevraagde uitbreiding. Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State zich over de zaak buigt.

Nu de zaak onder de rechter is, onthoudt de gemeente Heusden zich van een reactie, laat een woordvoerster desgevraagd weten.