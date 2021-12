Inwoners van Veen hoeven geen auto’s van anderen in de fik te steken, die kopen ze gewoon zelf

video Onrust op kruispunt in Veen: brandende pallets en vuurwerk

VEEN - Het is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw onrustig geweest op het kruispunt van de Witboomstraat in Veen. Een groep van zo'n 150 personen was daar aanwezig. Onder andere pallets, autobanden en matrassen werden in brand gestoken.

11:52