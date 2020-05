Inzameling om opa's kunst in oude luister te herstellen

Het trotse beeld, dat 27 jaar lang de toegang tot bedrijventerrein De Geerden in Velddriel domineerde, ligt er treurig bij. Ruim een jaar geleden is het 9 meter hoge roestvrijstalen gevaarte van zijn sokkel gelicht en naar een reparatiewerf in Hedel gebracht. Daar ligt het nog steeds, languit en getekend door de tand des tijds. Merijn Dieleman (38), kleinzoon van de maker, ziet het met lede ogen aan. ,,Restauratie is onvermijdelijk", zegt hij, "maar de kosten vallen flink tegen."

Om de glanzende constructie met de bewegende halve bollen weer verstevigd en opgepoetst op zijn oude standplaats terug te zetten, is 14.000 euro gemoeid. Zelf heeft hij dat geld niet op de plank liggen, maar er is hem 'alles aan gelegen om het bij elkaar te krijgen'. Dus startte hij een inzamelingsactie op Getfunded.nl, onder de naam Red het Kunstwerk. Ook staat een sponsoringproject met reclamebordjes voor plaatselijke ondernemers op de rol en is aangeklopt bij de gemeente Maasdriel.

De emotionele betrokkenheid van Dieleman bij het object dateert uit zijn jeugd. ,,Tot mijn 14e woonde ik bij opa en oma in Berlicum", vertelt hij. "Ik kan me goed herinneren hoe opa aan het ontwerp werkte en hoe het uiteindelijke resultaat op het jonge bedrijventerrein werd geplaatst. Ik mocht meerijden in de cabine van de vrachtwagen en na afloop was er een feestelijke bijeenkomst. Het was een opdracht van de ondernemersvereniging."

Grootvader Wim Dieleman (1927-2001) was een markante persoonlijkheid en genoot landelijke bekendheid, niet alleen als beeldhouwer, maar ook als graficus, schilder en illustrator. Op veel plaatsten in de openbare ruimte staan nog altijd abstracte kunstobjecten van zijn hand. ,,Ook het logo van Berlicum, de bronzen beer, heeft hij ontworpen", vertelt kleinzoon Merijn, die in Alkmaar woont en daar een autobedrijf runt. ,,Hij speelde een belangrijke rol in mijn leven, was een vader voor me, en de tatoeage op mijn hand liet ik zetten uit respect voor hem. Dat respect is ook de reden dat ik me nu vastbijt in dit fundraisingproject. Ik wil ervoor vechten dat het werk een tweede leven krijgt, dat het straks weer 25 jaar op zijn eigen plek kan stralen en dat ik er weer met trots naar kan kijken als ik over de A2 rijd."