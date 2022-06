Irakese kunstenaar uit Heusden is Nederland dankbaar: ,,Hier mag ik alles doen”

Aglah kwam in 1997 naar Nederland, nadat hij afgestudeerd was aan de Kunstacademie in Bagdad. Eenmaal in Nederland aangekomen besloot Aglah zich aan te melden bij de fotovakschool in Nederland. ,,Het was wel even wennen, want in Irak werkte ik met vooral met een analoge camera, terwijl ze in Nederland al met digitale camera’s werkte.”