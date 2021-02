Irritatie over bijstandsboetes: ‘fraude melden is makkelijker dan fraude voorkomen’

WAALWIJK - Verhalen van inwoners die gekort worden op hun bijstandsuitkering omdat ze bij familie mee-eten of af en toe wat boodschappen krijgen. Het zit politieke partijen in Waalwijk niet lekker. Na de SGP stelt nu ook Lijst Pouw vragen aan het college van burgemeester en wethouders: 50 stuks maar liefst.

Een inwoonster van Waalwijk, die dagelijks haar moeder verzorgt, vertelde onlangs in het Brabants Dagblad dat ze gekort werd op haar uitkering omdat ze bij haar moeder mee at. Ook geld dat ze had gekregen van familie voor een verjaardagsetentje werd, door uitkeringsinstantie Baanbrekers, gezien als inkomen en ging van haar uitkering af.

Bestaansminimum

Het college van burgemeester en wethouders heeft de SGP al laten weten dat het nu eenmaal is zoals het is: ‘de bijstand voorziet in een bestaansminimum; niet meer, maar ook niet minder’. Als er ‘besparingen zijn’ wordt een uitkering inderdaad verlaagd. ,,De wet geeft geen ruimte om hiervan af te wijken”

Lijst Pouw wil onder meer weten of inwoners met een uitkering daarover wel goed worden geïnformeerd. De partij heeft de website van Baanbrekers bekeken en wordt daar niet gelukkig van.

Quote Meteen op de homepage van de site staat een button met de tekst: Vermoedt u fraude, geef het door! Annelies Pouw, raadslid Waalwijk

Inwoners die na willen gaan wat ze wel en niet mogen, vinden met veel moeite en doorklikken een summier antwoord, zo stelt de partij. Terwijl mensen die inwoners van fraude willen beschuldigen informatie op een presenteerblaadje krijgen aangereikt. ,,Meteen op de homepage van de site staat een button met de tekst: Vermoedt u fraude, geef het door!”, zo schrijft fractievoorzitter Annelies Pouw. ,,Kunt u uitleggen waarom Baanbrekers informatie over fraudemeldingen eerder in beeld brengt dan informatie over hoe je (onbedoelde) fraude kunt voorkomen?”