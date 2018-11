Is de kleur van Piet écht zo belangrijk?

video Optimisme bij zorgboerde­rij De Locatie na brand februari: ‘We gaan straks weer bouwen’

16 november VLIJMEN - De kantine van zorgboerderij De Locatie in Vlijmen brandde 6 februari af. Dat was en is een harde klap. Maar er is nu concreet zicht op nieuwbouw. In maart moet alles klaar zijn.