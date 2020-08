‘Is een bedrijf welkom? Dan moeten óók de arbeidsmigranten welkom zijn’

Centrum als eerbetoon aan Marianne Vos: meerdere locaties in beeld

25 augustus ALTENA - Wielrenster Marianne Vos betekent veel voor de streek. Een toekomstig Marianne Vos Experience Center moet haar nog meer eer doen toekomen. Waar het centrum gaat verschijnen en wat er allemaal te beleven is, is nog de vraag. Daar moet in het najaar meer duidelijkheid over komen. Dat er ook een plek voor het Marianne Vos-museum moet komen is wel helder.