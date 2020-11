Is mede-eigenaar Hotel Torenzicht nou in orde of is zijn strafblad gewoon te lang? Nu mag de rechter het zeggen

Of de situatie penibel is, wil voorzieningenrechter R. Karsten-Badal weten van de eisers, Pearl Maasland en Junior Eloise. ,,Er komt geen cent binnen”, zegt Maasland. ,,We hebben al uitstel van betaling. We zijn in gebreke gesteld. Per 17 november zou worden overgegaan tot executieverkoop, maar ze wachten de uitkomst van deze zitting af. We hebben nu vier maanden betalingsachterstand.”