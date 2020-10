Is troetelwolf Billy afgeknald in Frankrijk? Kan bijna niet missen

Billy, de wolf die eerder dit jaar de gemoederen in Nederland en België nogal bezig hield, is zeer waarschijnlijk dood. In Le Val d’Ajol, in het grensgebied tussen de departementen Vosges en Haute-Saône, is in ieder geval in de nacht van 23 op 24 september een wolf doodgeschoten, die al ruim twintig aanvallen op vee had uitgevoerd. Zeker twintig schapen en zestien jonge runderen werden gedood.