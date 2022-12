Is vier ton voor het voormalige roze Ooit-kasteel niet wat weinig?

Sprookjes koester je, die verstoor je liever niet in Loon op Zand

Er was eens een gemeente waar de mensen graag in sprookjes geloofden. Ze wijdden er een heel park aan: de Efteling. Uit heel het land stroomden mensen toe. Het park groeide groter en groter en niemand legde de bazen ervan een strobreed in de weg. Want sprookjes die koester je, die verstoor je liever niet.

25 december