Italiaanse muziek in tuin Gouverneurshuis

Waarom het schoenenmu­se­um in Waalwijk moét staan: zelfs de Stones droegen schoenen uit de Langstraat

WAALWIJK - Een gloednieuw schoenenmuseum in Amsterdam of Den Haag? Het is vloeken in de kerk. Zo’n museum hoort maar op één plek: in het ‘bescheiden’ Waalwijk. In wat ooit het schoenwalhalla van Nederland was, is de geur van leer nooit verdwenen.

18 juni