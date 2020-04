Ja gezegd, nu komt Heusden ook met boter bij de GOL-vis

Blije gezichten bij ‘coronaver­ras­sings­tas’ in Heusden: ‘Ik ben blij met deze aandacht’

31 maart HEUSDEN - Voor Ali Prins (77 jaar) uit Oudheusden was de coronaverrassingstas, die ze vandaag ontving, een schot in de roos. "Ik ben erg blij met deze aandacht voor oudere en eenzame mensen in ons dorp. Door de crisis kom ik nauwelijks de deur meer uit. Verder heb ik alle kastjes al schoongemaakt. Mijn dochter doet de boodschappen." Prins is een van de honderdvijftig ouderen aan wie de kleurrijke verrassingstas werd overhandigd. De tas is een initiatief van Buurt Bestuurt, Contour de Twern, Woonveste, de Coöp en voetbalclub HCC.