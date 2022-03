Ja, ze willen weer! Trouwbiz lag helemaal op z'n gat, maar veert nu op

Lilja heeft in Heusden haar eigen Russisch territori­um; en daar blijft Poetin van af!

De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan zijn voor de Russische Lilja Zakirova, galeriehoudster in Heusden, inmiddels persoonlijk. ,,Afgelopen weekend is mijn vriend Raoef Mamedov bij een protestmars in Moskou gearresteerd en in elkaar geslagen.”

2 maart