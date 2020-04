Jaarlijkse discussie over woonplaats wethouder Daandels: ‘Het lijkt wel theater’

SGP, D66, ChristenUnie en PvdA vonden van niet, de andere partijen hadden er geen moeite mee.

De CDA-wethouder, die in Heeswijk-Dinther woont, kreeg opnieuw ontheffing van de verhuisplicht. Een ontheffing die steeds een jaar geldt. De SGP vond het maar een raar ritueel: ,,Dit is meer iets voor in Theater De Leest.”

Quote Een wethouder moet aan den lijve kunnen ondervin­den wat de voor - en nadelen zijn van de besluiten die hij neemt. SGP, gemeenteraad Waalwijk

Een wethouder moet in de gemeente wonen waar hij bestuurt, vinden SGP, D66, ChristenUnie en PvdA. ,,Hij moet aan den lijve kunnen ondervinden wat de voor - en nadelen zijn van de besluiten die hij neemt.” Dat is zo ook vastgelegd in de wet. Wethouders moeten, net als raadsleden, in de gemeente wonen waar ze werken. Alleen in ‘bijzondere gevallen’ kan ontheffing worden verleend. Daandels wil niet naar Waalwijk verhuizen vanwege zijn gezin.

Nieuwe wet

Vorig jaar kreeg de wethouder ontheffing van de verhuisplicht mede omdat er een nieuwe wet in de maak was met soepelere regels. Die wet is echter in de prullenbak beland. De Eerste Kamer heeft de wet verworpen. Volgens het college is er toch ruimte voor een ontheffing. ,,De wet laat het aan de raad over ‘wat onder bijzondere gevallen’ valt.”

