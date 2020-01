Jaarwisseling in Veen baart zorgen: burgemeester Altena roept op te stoppen met traditie van autobranden

VEEN - Veen was deze jaarwisseling opnieuw het toneel van meerdere autobranden, maar het wordt volgens burgemeester Egbert Lichtenberg hoog tijd om daarmee te stoppen. Volgens hem groeit de weerstand. Mensen maken zich zorgen over de veiligheid en de hoge kosten van het blussen van de wrakken, het opruimen en herstel van het wegdek. ,,Ze vinden dat niet meer passen in de term traditie."

De kersverse burgemeester van Altena doet een dringend beroep op de inwoners van het dorp zelf om de viering van oud en nieuw een andere wending te geven. ,,Ik heb goede hoop dat wij in de komende jaren gezamenlijke stappen kunnen zetten om de activiteiten rond de jaarwisseling om te buigen, naar een ander, veiliger gebruik waar de gemeenschap van Veen zich in kan vinden.”

Lichtenberg is er zelf ook van overtuigd dat het anders moet. ,,De maatschappelijke impact rondom de jaarwisseling is te groot", vindt hij. ,,Wij zien dat deze dagen worden aangegrepen om onrust te stoken, om brand te stichten en om vernielingen aan te richten. Ik vind dat zeer verontrustend. Deze dagen zouden feestelijke dagen moeten zijn. Gelukkig is dat voor de meeste mensen ook zo.”

Volledig scherm De autobranden in Veen trekken veel bekijks. © FPMB / Erik Haverhals

Lichtenberg is in ieder geval blij dat in Veen hulpdiensten niet zijn gehinderd bij het blussen en opruimen van de wrakken. Zij konden rustig hun werk doen. ,,In Veen was de situatie beheersbaarder dan eerdere jaren", concludeert hij. ,,De omstanders hielden goed afstand en rekening met de risico's van de brandende voertuigen.”

Ook is de burgemeester tevreden over de gevolgde aanpak. Er is bewust voor gekozen om niet hard in te grijpen. ,,De strategie van zoveel mogelijk werken aan de-escalatie heeft gewerkt", meent hij. ,,De afgelopen weken is continu gemonitord wat er gebeurt in de kernen. De openbare orde en nog belangrijker, de veiligheid van de inwoners kwamen niet in gevaar.”