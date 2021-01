‘Jaarwisseling rustig verlopen? Nou, vergeet het maar’

VLIJMEN - Dat de jaarwisseling rustiger is verlopen dan voorgaande jaren, wil allerminst zeggen dat het overal van een leien dakje ging. Of dat er geen flinke schade is. Zo moet Heusden altijd nog 28.000 euro aftikken en komen vanuit Vlijmen-Vliedberg en Oudheusden signalen dat mensen oud en nieuw toch bepaald anders hebben ervaren dan ‘rustig'.

Dat laatste is voor burgemeester Willemijn van Hees aanleiding om met Buurt Bestuurt Oudheusden en Buurt Bestuur op de Vliedberg in gesprek te gaan. Heusden pikte ook zelf signalen op dat mensen het verloop van de jaarwisseling ‘anders hebben ervaren dan het algemene beeld dat wij hebben gegeven’, aldus een woordvoerder.

Heusden neemt zaak van opgeblazen AED hoog op

Zo moesten brandweer en politie daar toch enkele keren in actie komen hadden bewoners soms behoorlijk last van vuurwerk. In Oudheusden is ook de AED die buiten bij de Coop ophangt, opgeblazen. Heusden neemt die zaak hoog op, ook al is de AED niet van de gemeente.

De vernieling kwam ter sprake tijdens het gesprek dat Van Hees vrijdag heeft gehad met Buurt Bestuurt Oudheusden. Voorzitter Patricia Couwenberg stelt dat ondanks het verbod nog flink wat vuurwerk is afgestoken. ,,Ook waren er waren wat kleine brandjes. Maar het was een heel stuk rustiger dan andere jaren.”

Quote Afsteken van vuurwerk is misschien nooit tegen te gaan, maar de rest gaat echt veel te ver. Je ziet dat kinderen en jongeren dergelijk gedrag gaan overnemen Ilonka Mudde, Buurt Bestuurt op de Vliedberg

Volgens de gemeente hielden in z'n algemeenheid verreweg de meeste Heusdenaren zich aan het vuurwerkverbod en aan het verbod op carbidschieten. ,,De politie spreekt van een beheersbare situatie. Het belangrijkste is dat voor zover wij weten, geen vuurwerkslachtoffers zorg nodig hebben gehad. Daarmee is ons belangrijkste doel bereikt.”

Illonka Mudde van Buurt Bestuurt op de Vliedberg laat er echter geen misverstand over bestaan. ,,Rustig verlopen? Vergeet het maar. De hele dag is met vuurwerk geknald. Op woensdagavond en donderdag zijn een auto, een bankstel, een auto vol met autobanden en een auto met hooi in brand gestoken. Afsteken van vuurwerk is misschien nooit tegen te gaan, maar de rest gaat echt veel te ver. Je ziet dat kinderen en jongeren dergelijk gedrag gaan overnemen.”

24 afvalbakken vernield

Mudde praat maandagmiddag met burgemeester Van Hees. ,,Er is echt werk aan de winkel. Hoe gaan we dit aanpakken.”

Vorig jaar kwam der post ‘schade jaarwisseling’ in Heusden nog uit op 41.000 euro. Nu is dat bijna 27.500 euro, doordat minder vuurwerkrommel opgeruimd hoefde te worden en er sowieso minder schade was. Maar nog altijd zijn 24 afvalbakken vernield, wat bijna 6.400 euro schade oplevert, inclusief de ambtelijke uren. Verder sneuvelden vier komborden, vier verkeersborden en acht hondenpoepcontainers.

Het opruimen van vuurwerkafval was in Heusden de hoogste kostenpost: ruim 7.100 euro. Preventieve maatregelen kostten ruim 6.700 euro.

Loon op Zand

In de gemeente Loon op Zand moesten enkele vuilnisbakken, straatnaambordjes en een verkeersbord moesten het ontgelden. De materiaalschade bedraagt ongeveer 1.750, daar komt nog eens zo’n 1.250 euro aan manuren bij.

Waalwijk komt naar verwachting vandaag met cijfers, Altena later.