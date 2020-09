Jacob Regter zit niet bij de pakken neer: kermis in Haarsteeg kan beginnen; ‘ook voor ons een hele omslag’

HAARSTEEG - De kermiswagens staan keurig in het gelid, zoals ze elk jaar staan. De vrachtwagens met de botswagens rijden de Mr. Prinsenstraat in, zoals ze al jaren doen. Business as usual, lijkt het. Maar het leven voor een kermisexploitant is dezer dagen allesbehalve ‘gewoon’, dat weet Jacob Regter maar al te goed. Zaterdag start de kermis in Haarsteeg.

Regter is de zevende generatie kermisondernemer en komt al twintig jaar in Haarsteeg. Nu is geen enkele jaar hetzelfde, maar corona maakt het deze keer ook voor hem en zijn branche allemaal wel héél anders.

De verhalen over afgelastingen, onvrede en financiële zorgen in de kermisbranche zijn bekend. Regter weet dat zelf natuurlijk ook, hij heeft een bedrijf te runnen met zes mensen in vaste dienst. Maar hij weigert mee te gaan in de negatieve verhalen. ,,De wereld is voor níemand meer hetzelfde. Je kunt wel een wedstrijdje doen wie het zieligst is, maar ik denk dat je beter in kansen en mogelijkheden kunt denken.”

Die kansen doet zich nu in Haarsteeg en binnenkort ook in Vlijmen voor, al moet uiteraard rekening worden gehouden met de 1,5 meter-samenleving. Samen met de gemeente Heusden is gekeken welke (extra) maatregelen nodig zijn.

Om het hele kermisterrein staan dranghekken, om goed zicht te hebben op het aantal bezoekers. Om de hekken heen is voldoende ruimte voor omwonenden om van en naar huis te gaan. Aan twee kanten zijn een in- en een uitgang. Er staan desinfectiepalen, er is beveiliging, attracties worden regelmatig gedesinfecteerd.

Regter probeert veel te doen aan bewustwording. Met behulp van posters, stickers, looproutes, afstandsstrepen bij kramen, noem maar op. ,,Onze medewerkers zitten zoveel mogelijk achter glas en waar dat niet kan bewaren ze afstand. Op de kermis lopen we met hesjes.”

Volledig scherm Op allerlei manieren probeert kermisondernemer Jacob Regter de bezoekers van de kermis bewust te maken van de regels en voorschriften. © Dik de Joode/BD Als het nodig is, spreken ze mensen aan. ,,Al zit het niet in het DNA van kermisexploitanten om mensen aan te spreken op ‘dit mag wel en dat mag niet'. Wij zijn er in principe om mensen te vermaken. Daarom is de huidige situatie ook voor ons een hele omslag.”

Regter benadrukt de grote verantwoordelijkheid die bezoekers zelf hebben. Zijn ervaringen daarmee op andere kermissen zijn overigens positief. ,,Natuurlijk moet iedereen compromissen sluiten. Maar je ziet dat mensen beseffen dat als je elkaar ontmoet, je afstand moet houden, dat je geen handen schudt en elkaar niet aanraakt. Je ziet dat opa's en oma's met kleinkinderen niet zo snel anderen opzoeken.”

Een oproep aan de inwoners van Haarsteeg? Volgens De Regter niet echt nodig. ,,Wie nadenkt, weet zelf wel wat wel en niet mag en kan. Wie naar de kermis gaat, maakt een bewuste keuze. We gaan er vanuit dat wie klachten heeft, thuis blijft. Er zijn ook mensen die bewust een keer vroeg komen, als het nog minder druk is.”

Maar concreet, de botswagens bijvoorbeeld. Mag je daar nog met z'n tweeën in? ,,Jongeren onder de achttien zeker, mensen uit één huishouden ook, met je vriend op vriendin ook. Maar wel met respect naar elkaar en anderen toe. Het is niet de bedoeling dat mensen op elkaars rug klimmen.” Mondkapjes? Nee, die zijn niet verplicht.

Zichtbaar blijven, we willen graag terugkomen

Corona en allerlei extra regels en maatregelen of niet, Regter heeft zin de Haarsteegse kermis. ,,Ja, want we kunnen hier iets verdienen. Maar daar gaat het nu niet eens om. We willen graag zichtbaar blijven. We zijn hier te gast, we leven bij de gratie van het publiek. We proberen mensen voldoening te geven. Als dat lukt, hopen we volgend jaar weer te gast te zijn. We zijn geen eendagsvlieg.”

De kermis in Haarsteeg is zaterdag en zondag geopend vanaf ongeveer 14.00, maandag en dinsdag vanaf ongeveer 15.00 uur.