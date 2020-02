Jade van den Berg in de ton in Elshout: 'Door tonpraten durf ik mijn mond open te trekken'

ELSHOUT - Jade van den Berg staat komend weekeinde in Elshout alweer voor de zevende keer in de ton. Ondanks de zenuwen heeft het haar veel gebracht.

Ze wiebelt met haar benen. Opmerkelijk, deze vrijdagmiddag is er nagenoeg niemand in gemeenschapshuis 't Rad in Elshout. Alleen Piet Vromans, die haar begeleidt, hoort toe. Wat moet dat worden als heel Elshout vandaag, morgen en zondag uitloopt voor de jeugdtonpraters? Dan moet Jade van den Berg een zenuwinzinking nabij zijn...

Maar eenmaal in de ton, vindt een transformatie plaats. Ineens staat er een zelfbewuste jonge dame. Met veel verve brengt ze, in woord en mimiek, haar typetje - een vrijgezelle conciërge, getrouwd met de sherryfles - voor het voetlicht.

Zeven jaar geleden deed Jade (15) voor de eerste keer mee. Dat had eigenlijk niemand achter haar gezocht. ,,Ik was toen nogal verlegen'', zegt de leerlinge van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. ,,Maar ik houd van toneelspelen. Mijn vriendin Akki had zich ook opgegeven. Samen in de ton, dus stond ik er niet alleen voor.''

Het was eng, het spel was wat onbeholpen. Wat bleef hangen: die aandacht was leuk. Dus bleef Jade terugkomen, ook toen de vriendin afhaakte. De rol van kletsmaaier heeft haar meer gebracht dan lol en waardering van het publiek. ,,Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, ik durf mijn mond open te trekken.''

Branie

Ook in de ton heeft ze zich ontwikkeld. ,,Ik speel met meer branie. Als ik voel dat het lekker loopt, probeer ik in te spelen op de reacties van het publiek. Dat is het allermooiste.'' Maar: ,,Die zenuwen blijven. Misschien is dat nodig om goed te kunnen presteren.''

Het verhaal verzint ze zelf, soms haalt ze grappen van internet of uit een moppenboekje. ,,Het schrijven gaat me vlot af, ik houd van de Nederlandse taal. Het is wel zo dat ik er pas heel laat aan begin. Ook dat past bij mij: laten liggen en dan móet het ineens gebeuren.'' Niet alleen daarmee maakt ze het zich lastig. ,,Ik ben perfectionistisch van aard. Dus blijf ik er maar aan schaven.''