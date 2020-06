Jammen met Ron van Beijnen tijdens Waalwijkse muziekquiz, ‘Een feest der herkenning’

De opzet van de avond is simpel. Van Beijnen speelt op zijn elektrische en later akoestische gitaar bekende intro's en stukken van solo's. Hij beperkt zich daarbij niet, zoals voor de hand zou liggen, tot enkel populaire muziek. Zo wordt iedereen bij aanvang meteen op scherp gezet met wat klassiek werk waarvan de componist en titel van het nummer opgeschreven moeten worden.



Bij elk fragment is ook een kennisvraag. Gaandeweg ronde 2 en 3 komt het wat recentere werk aan bod, variërend van Rolling Stones en Radiohead tot Red Hot Chili Peppers en ZZ Top. ,,Leuk om dit te doen”, geeft Van Beijnen na afloop aan. ,,Voor mij ook wel een feest der herkenning, want ik ken eigenlijk iedereen wel die er vanavond bij was. Eigenlijk lekker jammen met vrienden in een mooie setting: nu ik hier van geproefd heb, wil ik meer!” De eerste sessie werd gewonnen door team Lindark; de tweede sessie door Cumulus Fractus. Klep werd met zijn Kleffe Ridders derde.