Jammer maar helaas voor Heusden: Bomenkap wordt zaak voor rechter

‘Ben jij niet dat jongste raadslid? Ik heb vertrouwen in je’

27 december VLIJMEN - Ja oké, hij is de benjamin in de Heusdense raad. ,,Maar ik hoop niet dat ze mij sparen in het debat, dat ze rustig aan doen omdat ik jong ben. Het zou vreemd zijn als ik dat wél zou willen, want ik wil graag serieus genomen worden. Volgens mij gebeurt dat ook wel.” Noah Brok heeft er nog steeds zin in.