Jammer voor The White Boys, maar het Wonder van Waspik zit er niet in

Voorzitter Sebas Sluijmers wilde met honderd sponsors van de kleine vijfdeklasser een regionale grootmacht maken. Inclusief een voetbalschool onder leiding van ex-RKC-prof Leon Hutten. Die is nu het kaartenhuis in elkaar is gestort met zijn school naar SV Capelle gevlucht. The White Boys stuurde Sluijmers eerder al de laan uit en sleepte Hutten voor de rechter. Die zei deze week: ‘schei eens uit met die flauwekul, los het samen maar op!’