Jan Buijks heeft dankzij zijn verzameling een mooi alibi om duizenden wijnboeren te bezoeken

Toen lijf en leden meer en meer gingen protesteren, besloot Jan Buijks (77) zo’n 25 jaar geleden zijn passie voor het voetballen bij The White Boys in zijn woonplaats Waspik op te geven. Vrije tijd over, wat ga ik daarmee doen? In een krant viel zijn oog op een advertentie over een ruilbeurs van wijnetiketten in Etten-Leur. Wijn, Jan hield er wel van, vooral de witte variant. Hij ernaartoe, het was er heel gezellig. Behalve etiketten kwam uiteraard ook de inhoud van enige flessen aan bod.

Quote Allemaal dubbelen, ze liggen op zolder. Ik denk dat het alles bij elkaar wel een miljoen zijn Jan Buijks, Verzamelaar Hij begon te verzamelen, en is er nooit meer mee gestopt. In tal van albums hebben duizenden etiketten een plaatsje gevonden. Ze staan in een kamertje, rug aan rug. De voormalige verzekeringsagent heeft er nog veel meer. ,,Allemaal dubbelen, ze liggen op zolder. Ik denk dat het alles bij elkaar wel een miljoen zijn.”

Grenzen afbakenen

Bij het sparen van wijnetiketten is het handig om grenzen af te bakenen, anders is het helemaal niet meer te overzien. ,,Ik spaar alles uit de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Dus hoef je niet zo ver te rijden om wijnboeren te bezoeken. Dat maakt deze hobby zo mooi. Je gaat er de wijn proeven, de omgeving is meestal prachtig. En je raakt nooit uitgekeken, zo zijn er in Duitsland al zo’n drieduizend wijnboeren.” En altijd gaat Resi, zijn vrouw, mee. Wat zij fijn vindt: ,,Bij de ruilbeurzen in Duitsland denken ze ook aan de aanhang. Terwijl verzamelaars rondstruinen, is er voor ons een speciaal programma opgezet.” Jan: ,,In Duitsland maken ze van een ruilbeurs een feest. Vier dagen eten en drinken. Kunnen wij in Nederland nog wat van leren.”

Door de gootsteen

Ze slaan altijd veel flessen wijn in. ,,Elke avond”, zegt Jan, ,,haal ik er eentje uit de kelder, meestal een witte. Riesling heeft mijn voorkeur. Daar genieten we samen van.” Genieten, dat woord past voortaan ook bij de Nederlandse wijnen. ,,Vroeger gooiden we ze regelmatig na een slok leeg in gootsteen, nu niet meer. Er is meer kennis van zaken. En het klimaat werkt mee.”

Bij de wijnboeren namen ze ook tal van etiketten mee. Namen, want dat is veel lastiger geworden. Jan: ,,Vroeger bleven er veel meer over, werden ze er met de hand opgeplakt. Dat is niet meer, nu gebeurt het machinaal. Dus is er weinig nieuw materiaal beschikbaar, moeten we het vooral hebben van het ruilen.”

Quote Vroeger gooiden we ze regelmatig na een slok leeg in gootsteen, nu niet meer. Er is meer kennis van zaken. Jan Buijks, Verzamelaar

Daar komt nog wat bij: het losweken van etiketten is een hels karwei geworden. ,,De flessen in zeepsop leggen en wachten tot ze los komen werkt niet meer. Want er wordt geen behangsellijm meer gebruikt, nu zitten ze muurvast.” Door de jaren heen is het etiket veranderd. ,,Er staat sowieso veel meer informatie op. De tekeningen zijn uitbundiger, soms zijn het net prentbriefkaarten. En ze zijn kleurrijker.”

Tot slot, Jan is per slot van rekening bijna een sommelier: wat maakt een wijn tot een goede wijn, die de smaakpapillen laat dansen? Zijn antwoord is niet bloemrijk, maar Hollands nuchter. ,,Wat je zelf lekker vindt.”

Volledig scherm Jan Buijks uit Waspik verzamelt etiketten van wijnflessen, hij heeft er zo'n 200.000. © Roel van der Aa

Wijnetiketten over? Jan Buijks Carmelietenstraat 5 Waspik 0416 - 315454.