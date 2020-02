Jan Diependaal maakt met CD het leven met kanker lichter

Het leven van Jan en zijn vrouw Hennie stond in 2007 op z'n kop. Bij Hennie werd een eierstoktumor ontdekt die al snel slechte vooruitzichten bood. Het echtpaar ging op zoek naar een plek waar mensen die te maken krijgen met kanker in een ongedwongen sfeer samenkomen. "Bij ons in de buurt was niet veel, dus kwam ik uit bij Inloophuis Toon Hermans, zoals het toen nog heette", herinnert Jan zich. "Ik heb daar een aantal maanden samen met Hennie wekelijks een middag geschilderd. Rietje was de gastvrouw die ons de eerste keer ontving. Toen ik haar net, na ruim twaalf jaar weer zag, leek het alsof er niets veranderd was."