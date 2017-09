Jan Hamming blikt terug op Heusden: 'Je kunt niet altijd alles risicoloos doen. Reuring is soms nodig.'

HEUSDEN/VLIJMEN - Of hij een goede burgemeester is geweest, dat moeten anderen maar beoordelen. En wat zijn nalatenschap precies is, daar maakt hij zich volgens eigen zeggen absoluut niet druk om. ,,Je moet je invloed als burgemeester niet overschatten. We moeten af van de ijdelheid in de politiek. Ik heb een hekel aan bestuurders die vertellen welke geweldige verdiensten ze hebben."

Het zijn zomaar wat uitspraken van Jan Hamming, die volgende week afscheid neemt als burgemeester van Heusden. Over sommige dingen maakt hij zich geen illusie. Hij weet hoe het werkt: ,,De koning is dood, lang leve de koning." Toch waren de achterliggende vijfeneenhalf jaar niet saai of kleurloos. Dat weet Hamming zelf ook. ,,Ik was geen grijze muis."

In een afscheidsinterview in het Brabants Dagblad blikt Hamming terug op zijn periode in Heusden. Op zijn niet-aflatende strijd tegen drugs en (drugs)criminaliteit, de sluiting van woningen en bedrijfsgebouwen, over de vrijheid van meningsuiting, de contacten met de bevolking, de huisvesting van asielzoekers, het betrekken van de inwoners bij het maken van beleid. ,,Ik hou van af en toe wat reuring; dat is soms ook nodig voor de goede zaak. Je kunt niet altijd alles risicoloos doen. Aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen."

Spijt heeft hij eigenlijk nergens van.

Quote Ik hou van af en toe wat reuring. Dat is soms ook nodig, voor de goede zaak Jan Hamming, vertrekkend burgemeester van Heusden

Den Bosch

Over de landelijke ophef die ontstond toen het Brabants Dagblad naar buiten bracht dat Hamming zowel in Den Bosch als in Zaanstad gelijktijdig op nummer één stond om daar burgemeester te worden en hij zich voor Den Bosch terugtrok, zegt Hamming helemaal niets. Hij wil evenmin zeggen of hij überhaupt in Den Bosch solliciteerde; hij praat alleen over Zaanstad.

In Heusden heeft hij zich altijd thuis gevoeld. ,,We zijn hier gelukkig geworden en gebleven."