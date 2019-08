Janneke Pluimes: ‘Nu woon ik dichterbij het atletiekwalhalla’

Atlete Janneke Pluimes is net terug van de europese kampioenschappen onder de twintig jaar in het Zweedse Borås. Ze werd er vijfde op het onderdeel discuswerpen. Met die wedstrijd, maar ook anderszins was het een intensief jaar voor de achttienjarige Pluimes. De atlete, afkomstig uit Dussen, werd toegelaten tot het Olympisch Trainingscentrum voor de Atletiek in Papendal.

Sportkunde

Pluimes ging er voor op kamers in Arnhem, zodat ze ‘dichterbij het atletiekwalhalla, woont’. Bovendien studeert ze daar Sportkunde aan de HAN, liep ze stage én trainde ze tweemaal daags; voor en na schooltijd. ,,Soms vraag ik me af hoe ik dat allemaal heb volgehouden. Het waren lange dagen doordat ik 's ochtends van negen tot half elf trainde, naar school ging tot half drie, van vier tot zes weer trainde én in de avonduren stage liep bij een bootcampbedrijf.”

In de weekenden thuis in Dussen tankte ze vooral veel bij. ,,De eerste periode sliep ik veel. Ik had het echt nodig.” Een leven als topsporter, die daarnaast studeert en stage loopt, legt veel druk op je sociale leven. ,,Ik probeer daarom in de winter vaak met mijn vrienden af te spreken omdat ik dan alleen aan krachttraining doe. Discuswerpen kan alleen buiten en daar is het dan te koud voor."

Laatste worp

De afgelopen weken stond het vizier van de atlete gericht op het EK, van 18 tot en met 21 juli. Tijdens de kwalificaties wierp ze een persoonlijk record met 53.48 meter, waardoor ze met vertrouwen richting Zweden vertrok. Een beetje teleurgesteld in haar prestaties is ze helaas wel na thuiskomst. Pluimes verwachtte namelijk hoger te eindigen. ,,De kwalificatie ging moeilijk, door mijn laatste worp was ik nog net door."