JBZ en Kelders zetten handtekening: MS Expertisecentrum wil naar medische campus Drunen

Op Steenenburg gaat Jan Kelders sr. een medische campus plus een hoogwaardig research- en ontwikkelcentrum realiseren . In het toekomstige Steenenburg Brain Center, onderdeel van de ambitieuze plannen, neemt diagnostiek straks een belangrijke plaats in. Daarbij gaat het onder meer om MRI- en laboratoriumonderzoek. In hetzelfde gebouw komt patiëntenzorg, inclusief bijvoorbeeld infuusbehandelingen en revalidatie. Ook voor wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en innovatie op gebied van MS (multiple sclerose) komt ruimte in het gebouw.

De intentie-overeenkomst voor de samenwerking tussen het JBZ en Jan Kelders sr. in het Brain Center, is dinsdagmiddag getekend. Piet-Hein Buiting, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis: ,,De nauwe samenwerking op de campus tussen patiëntenzorg, leefstijlcoaching, bedrijfsleven en wetenschappelijk onderzoek, met volledige aandacht op MS, zal leiden tot een compleet nieuwe manier van zorgverlening.”

Onderdeel van de plannen van Kelders op Steenenburg is ook onderzoek naar medicijnen, met name voor MS en Alzheimer. Wanneer de eerste paal voor de gebouwen van de medische campus de grond in gaat, is nog niet bekend. De Raad van State wees onlangs bezwaren tegen het bestemmingsplan af. Daarmee staat niets de bouw meer in de weg. Wel is het wachten nu op de bouwvergunning.