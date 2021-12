Je bent jarig. En wat doe je dan? Je maakt een verkeersquiz. Ook om van te leren

COLUMN Als een bange haas in de koplamp staren zal Loon niet helpen

LOON OP ZAND - Bang de gunst van de kiezers te verliezen, durft de politiek in Loon op Zand zich niet uit te spreken over opgaan in een buurgemeente om zo de burger als klant wellicht beter te kunnen bedienen. Debat daarover eindigt steevast in vooruitschuiven van de hete aardappel naar een volgend bord.

