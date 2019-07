‘Je ging niet uit in De Bizniz, je kwam er thuis’

Je schoonmoeder te vriend houden schijnt lastig te zijn. Voor Michael Schuwer was dat een onmogelijke opdracht toen hij beginjaren tachtig uit haar garderobe een goednieuwe jurk koos. Immers, als je maar eenmaal per jaar in Kafee De Bizniz optreedt wil je op de bühne wel opvallen. Dat lukte met De Alcoholband, maar het textiel heeft nooit meer aan een kleerhanger gehangen. “Van dat jurkje was geen spat meer over, tot de draad versleten”, herinnert gitarist Frans van der Gouw maar al te goed. “Ik meen zelfs dat zijn schoonmoeder niet eens op de bruiloft van haar dochter is geweest.” Het is een van die verhalen over al die jaren dat aan de Grotestraat 198 een café was gevestigd. Het pand krijgt een andere bestemming, vandaar dat deze zondag met een reünie afscheid wordt genomen (zie kader).