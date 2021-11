Je moet binnen het team passen. Dat is misschien wel de állerbelangrijkste eis voor een brandweerman of vrouw

HEUSDEN - Nee, ze willen mogelijke vrijwilligers niet ontmoedigen, maar brandweerteam Heusden wil wél realistisch zijn. ,,Je gaat niet ‘zomaar even bij de brandweer’; het is geen padvinderij maar een professionele hobby die tijd kost.”

,,Het ene moment sta je misschien gezellig met collega’s aan de lopende band, het volgende moment ben je op weg naar een ernstig ongeluk.” Wie zich daardoor niet laat afschrikken en wel wat voelt om bij de vrijwillige brandweer te gaan: wees welkom in Heusden. Het team in de vesting zoekt vrijwilligers en heeft zelf een wervingscampagne opgezet. Binnenkort zijn spandoeken te zien, start er een heuse campagne op social media en nog veel meer. ,,We willen goed zichtbaar zijn, vaker oefenen in de wijk. Alles voor de post.”

Jelle Swets (23) en Niels voor de Poorte (35) zijn de drijvende krachten achter de campagne. Voor de Poorte heeft z'n diploma als ‘manschap’ net een paar weken binnen. Swets volgt geen opleiding tot brandweerman maar ondersteunt team Heusden op allerlei mogelijke manieren.

Quote We willen voorkomen dat we straks geen goede brandweer­zorg kunnen garanderen Jelle Swets en Niels voor de Poorte, Brandweerteam Heusden

Hoeveel nieuwe vrijwilligers er nodig zijn? ,,We hebben plaats voor vijf, we zijn al blij als drie nieuwe vrijwilligers echt de opleiding gaan volgen.” De brandweerzorg komt niet acuut in gevaar als er géén vrijwilligers bij komen. ,,Maar we willen zo’n situatie voor zijn en voorkomen dat we straks geen goede brandweerzorg meer kunnen garanderen. Binnen enkele jaren zwaait een aantal mensen af. Dan is het fijn als de nieuwe vrijwilligers al zijn opgeleid en een tijdje meedraaien.”

Quote Misschien wel de allerbe­lang­rijk­ste ‘eis’: Mensen moeten passen in het team Niels voor de Poorte en Jelle Swets, Brandweerteam Heusden

Aan welke eisen moet een vrijwilliger voldoen? Allereerst een heel praktische: je moet wonen dan wel werken in het gebied van het brandweerteam. Zeg maar de vesting zelf met de omliggende kleine kernen. Verder moet je overdag beschikbaar zijn en moet de werkgever er volledig achter staan. ,,Waarbij we werkgevers er altijd attent op maken dat ze ook zelf de vruchten kunnen plukken als een brandweerman bij hen in dienst is.”

Er zijn ook fysieke eisen. ,,Een goede basisconditie, zware materialen kunnen tillen, fysiek een beetje flexibel en gedreven zijn.” En wat minstens zo belangrijk is of misschien wel het allerbelangrijkste: ,,Mensen moeten passen in het team. Je moet van elkaar op aankunnen, op elkaar zijn ingespeeld.” Ook stressbestendigheid is belangrijk, je moet tegen feedback kunnen; wie grote problemen heeft met autoriteit moet zich misschien ook even afvragen of brandweerman of vrouw wel de juiste keuze is. Wie zich aanmeldt, loopt altijd eerst even mee om te kijken of het over en weer ‘klikt’.

Middenstanders

De tijd dat de brandweer vooral bestond uit middenstanders die in geval van brand de zaak sloten en naar de kazerne raceten is volgens postcommandant Loet Laurey al lang voorbij. Ze zijn er eenvoudig weg amper meer. Vandaar dat ook wordt gezocht bij bedrijven in de directe omgeving. Ook mensen die elders, bijvoorbeeld in hun woonplaats, lid zijn van de vrijwillige brandweer, zijn welkom.

Waarom zou iemand bij de brandweer willen? Voor de Poorte: ,,Ik wil graag iets doen voor de gemeenschap, vrijwilligerswerk. Daarnaast ben je in beweging en voor mij is het ook een vorm van ‘integratie’ in Heusden. Maar ook de techniek eromheen, een stukje spanning en de teamgeest trekken.”

Volledig scherm Jelle Swets (l) en Niels voor de Poorte van het brandweerkorps Heusden. © Roel van der Aa

Brandweerteams kampen vrijwel altijd met een tekort aan vrijwilligers, ook nu er geen leeftijdsgrens meer bestaat. Levert de jeugdbrandweer dan niets op? ,,Jawel, een derde van de nieuwe vrijwilligers komt via de jeugdteams, maar dat is vooral in Drunen en Vlijmen het geval.”

Wie eenmaal bij de brandweer ‘zit’, blijft daar vaak lang actief. ,,Het is een hecht en warm team, een echte familie. Je staat blind voor elkaar klaar, ook als er bij wijze van spreken verhuisd moet worden. En mensen die je helpt zijn vrijwel altijd dankbaar”, aldus Swets. Krijg je er nog meer voor terug? ,,Al je opleidingskosten worden betaald, je krijgt een vergoeding voor opleidingsuren, je krijgt een diploma dat internationaal wordt erkend, je investeert daarmee ook in jezelf. Je kunt er zelfs je beroep van maken”, stelt commandant Laurey.

Brandweer ♦ Brandweerteam Heusden is een van de drie teams in de gemeente Heusden, naast die in Vlijmen en Drunen. Team Heusden bestaat nu uit twintig mensen, onder wie één vrouw. ♦ Het team oefent elke maandagavond zo realistisch mogelijk nagebootste situaties, vanuit de kazerne aan de Garnizoenstraat. ♦ De opleiding duurt een kleine twee jaar, in principe één avond per week. De dagopleiding duurt zo’n negen maanden, één werkdag per week. ♦ Naast de gebruikelijke brandweertaken is team Heusden gespecialiseerd in waterongevallen. Daartoe beschikt het over een snelle boot. ♦ Gemiddeld rukt het team (of een deel daarvan) één keer per week uit. ♦ Brandweerlieden krijgen een vergoeding voor cursussen, oefeningen en voor hulpverlening.

‘Best fijn als er wat vrouwen bij komen’ Volledig scherm Mariska van Dongen, actief bij de vrijwillige brandweer Heusden. © Jelle Swets Mariska van Dongen (34) uit Oudheusden meldde zich in 2015 bij het team in Heusden, legde met succes de opleiding af en is afgelopen september gestart met de opleiding tot bevelvoerder. Ze is op dit moment de enige vrouw binnen het team. ,,Het zou best fijn zijn als er wat vrouwen bij komen.” Van Dongen, medewerkster bij De Efteling, was altijd al gefascineerd door hulpverleners als politie en brandweer. ,,Een collega zei ‘de brandweer is wel iets voor jou’.” Dat bleek helemaal te kloppen. Na een open dag, een paar avonden meelopen en een succesvolle keuring werd ze lid van het team. ,,De opleiding is op zich goed te doen, maar kost wel wat tijd. Je moet er niet te lichtzinnig over denken.” Mannen Haar verwachting werden overtroffen. ,,Samen met je teamleden ga je letterlijk en figuurlijk voor elkaar door het vuur. Ik ben superblij dat de mannen mij een kans gaven. Ik ben niet de grootste qua postuur en mannen zijn sterker. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat mannen dachten ‘wat moeten we met vrouwen’. Als je samen naar een spannende melding moet, je brengt dat tot een goed einde en je bent allemaal weer veilig thuis, dan geeft dat een goed gevoel. Het idee dat je iets kunt betekenen voor een ander, of de schade weet te beperken.”