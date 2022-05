Je viervoeter onderbrengen in de zomervakantie is een helse klus: ,,Zelfs mensen uit de Randstad bellen ons”

Nu iedereen weer op vakantie gaat, krijgen ook de dierenpensions veel voor hun kiezen. ,,Je merkt dat mensen weer op vakantie willen na de coronaperiode”, zegt Van den Broek. ,,Voor de coronatijd zaten we ook vol in de zomervakantie, alleen nu wisten we dit in januari al. Dat is vroeger dan in andere jaren”, geeft hij aan. En dat komt dan weer door de stijging van het aantal huisdieren. De afgelopen twee jaar hebben meer huishoudens een hond of kat genomen, meldt het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LIGC).